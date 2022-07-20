Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 20 Temmuz barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 20 Temmuz barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 20 Temmuz Çarşamba 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 20 Temmuz barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 20 Temmuz Çarşamba İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 69.73 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 49.4 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 58.65 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Idrissa Gueye'den Galatasaray kararı! Transfer olacak mı?
Mesai saatleri değişiyor! Esnek çalışma geliyor! Türkiye'de istihdamda yeni model
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te!
Kartal'dan Benfica'nın ön liberosuna kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Bu oyunlar sudan ucuz! Epic Games yaz indirimleri başladı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
D. Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? D. Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:10
Çarpıcı yorum! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..." Çarpıcı yorum! "Grillitsch veya muadili alınmazsa..." 08:17
Vale! Vale! 06:41
Haji Wright’tan 3 yıllık imza Haji Wright’tan 3 yıllık imza 01:26
Aslan golsüz bitirdi Aslan golsüz bitirdi 01:24
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
Daha Eski
Serdar'dan özür mesajı! Serdar'dan özür mesajı! 01:12
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da 01:01
Cimbom transferi KAP'a bildirdi! Cimbom transferi KAP'a bildirdi! 01:01
Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! Seferovic'ten sonra sıra Arnautovic'te! 01:00
Buruk'tan Seferovic sözleri! Buruk'tan Seferovic sözleri! 01:00
G.Saray'dan golsüz prova! G.Saray'dan golsüz prova! 01:00