YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 📌 | YKS 2022 taban ve tavan puanları belli oldu mu? Üniversite kontenjanları açıklandı mı? Üniversite tercihi nasıl yapılır?

ÖSYM, 2022 YKS sınavı ardından tercih yapacaklar için taban ve tavan puanları açıkladı. Üniversite ve bölümlerin kontenjanları da duyuruldu. Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık 2 ve 4 yıllık YKS Üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayımlandı. İşte detaylar...

ÖSYM YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI, ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM internet sitesinden yapılan açıklamada, "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 - 26 Temmuz 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

2022 YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

👉YKS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (TYT, AYT VE YDT)

📋 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? NELERE DİKKAT EDİLMELİ? YKS TERCİH REHBERİ...

Üniversite hayalleri kuran 3 milyon adayın merakla beklediği YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi gelecek. Birçok kişi hayatının geri kalanına yön verecek üniversiteyi ve doğru bölümü tercih etmek için araştırma yapacak. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır. İşte detaylar...

Üniversite tercihleri hakkında her detaya hakim olmak.

Üniversite ve bölüm listesi hazırlamak.

Üniversite tercih fuarlarına gitmek.

Lise rehberlik öğretmenlerinden destek almak.

Üniversiteleri gezmek.

Bölümlerin avantajlarına ve dezavantajlarına göz atmak.

Şehir değiştirmeyi düşünenler için gidilecek şehir ile ilgili bilgi edinmek.

Üniversite tercihini yaparken adayların sıralama ve puanının yetmeyeceği üniversiteleri listeye eklememesi önemlidir. Adayın tercih yelpazesini geniş tutması üniversiteye giriş şansını arttırmaktadır. 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Tüm bu adımları gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyulabilir.

👉 ÖSYM, MEB VE SON DAKİKA GÜNDEM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN