Haberler Haberler ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI: MEB ile il içi tayin sonuçları isim listesi - İl içi yer değiştirme tayinleri nereden öğrenilir?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI: MEB ile il içi tayin sonuçları isim listesi - İl içi yer değiştirme tayinleri nereden öğrenilir?

Öğretmenlerin 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları için gözler MEB'e çevrildi ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanması beklenen isim listeleri için heyecanlı bekleyiş tamamlandı. 19 Temmuz Salı günü belli olacak öğretmen il içi atama sonuçlarına dair merak edilenler ve tayin sonuçlarına erişim sağlamak isteyenler için MEB atama sonuç ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 11:53 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 12:10
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI: MEB ile il içi tayin sonuçları isim listesi - İl içi yer değiştirme tayinleri nereden öğrenilir?

İl içi yer değiştirme sonuçlarının açıklanması için geri sayım sona erdi. 19 Temmuz'da açıklanacak il içi atama sonuçları için MEB sonuç ekranı araştırılmaya başladı. Öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde, eşit puan olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verileceği bildirilirken; 2022 il içi tayin sonuç ekranı ve isim listesi haberimizde...

MEB - İL İÇİ ÖĞRETMEN TAYİN SONUÇLARI VE DUYURULAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliği tayin sonuçları 19 Temmuz Salı günü, yani bugün açıklanacak, öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.Atama sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir verilmese de, yapılacak resmi açıklamaların ve sonuçların belli olmasının ardından konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME MEB DUYURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan duyuruyu takip etmeye devam ediyor. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il içi ataması sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

MEB - İL İÇİ ÖĞRETMEN TAYİN SONUÇLARI VE DUYURULAR İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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