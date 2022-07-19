Haberler Haberler AYÇİÇEK TIRTILI NEDİR, AYÇİÇEK TIRTILIYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR? Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yayımladı!

AYÇİÇEK TIRTILI NEDİR, AYÇİÇEK TIRTILIYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR? Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yayımladı!

Ayçiçek tırtılı, bir diğer adı ile Çayır Tırtılı Trakya'da çiftçilere zorlu anlar yaşatmaya devam ediyor. Ayçiçek tırtılları bitkinin yapraklarını yiyerek ürünlerde hasara yol açtığından, ayçiçek tırtılıyla nasıl başa çıkılacağını ve ayçiçek tırtılı için nasıl bir ilaç kullanılması gerektiği üreticiler tarafından araştırılıyor. Önlem alınmadığı takdirde çekirdek ve yağ krizi gibi kötü sonuçlara yol açabilecek ayçiçek tırtıllarına dair açıklama Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı ve konuya ilişkin detaylar paylaşıldı. İşte ayçiçek tırtılıyla mücadeleye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 10:32
AYÇİÇEK TIRTILI NEDİR, AYÇİÇEK TIRTILIYLA NASIL MÜCADELE EDİLİR? Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü yayımladı!

Ayçiçek tırtılı, bitkinin/ürünün gelişimini önleyen ve sağlıklı bir ürün elde edilmesinin önüne geçen bir canlıdır. Özellikle son dönemde Trakyalı çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen ayçiçek tırtılıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiği ve ayçiçek tırtılları için gerekli ilaçlamaların yapılmadığı takdirde neler yaşanabileceği araştırılmaya devam ederken; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamaya ve yayımlanan belgeye dair detaylar haberimizde...

AYÇİÇEK TIRTILI NEDİR, NEDEN OLUR?

Ayçiçek Tırtılı, Edirne ve Tekirdağ başta olmak üzere hemen hemen tüm Trakya Bölgesi'ndeki Ayçiçek tarlalarında ortaya çıkmaya başladı. Sayıları son derecede fazla ve rüzgarın da etkisiyle bulundukları yerden farklı bir noktaya geçmeleri oldukça kolay olan ayçiçek tırtılları, kısa süre içerisinde kelebek olmak için geri sayıma başladı.

Bu süreçte ayçiçek bitkisine büyük zarar veren Ayçiçek tırtılları, bitkilerin yapraklarını yiyerek kurutmaya devam ettiğinden, çiftçiler için büyük risk haline geldi.

AYÇİÇEĞİNDE ÇAYIR TIRTILIYLA MÜCADELE - T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DUYURUSU

AYÇİÇEK TIRTILI İLACI VAR MI, AYÇİÇEK TARTILI NASIL GEÇER?

Ayçiçek tırtıllarını yok eden ilaçlar piyasada bulunmaktadır. Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı da çalışma başlatmış ve bununla ilgili açıklamalar da yapılmıştır.

Drone ve arazöz gibi araçlar vasıtasıyla yaşanan problemin üstüne gidilmektedir fakat bu ilaçlama mutlaka akşam ve gece saatlerinde yapılmalıdır.

Gündüz yapılan ilaçlama arıcılık faaliyetlerini tehlikeye sokmaktadır. Gezici arıcılık yapanlar için de ayçiçek tırtılı ilaçlarının etkisinden zarar görebilir. Dolayısıyla rüzgarın etkisinin azaldığı ve arıların dinlenmeye geçtiği gece saatlerinde ayçiçek tırtıllarının ilaçlanması gerekmektedir.

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