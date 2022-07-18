Haberler Haberler YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ - Lisans ve Önlisans başarı sıralamaları

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ - Lisans ve Önlisans başarı sıralamaları

18 Temmuz Pazartesi günü YÖK tarafından açıklanan 2022 YKS sonuçlarıyla birlikte milyonlarca öğrencinin gözü tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite tercihi yapacak adaylar, Yükseköğretim Program Atlası üzerinden üniversitelerin başarı sıralamasını, taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Yıllara göre detaylı bilgilere erişim sağlanan YÖK Atlas Tercih Robotu'na göre üniversite puanlarını görüntülemek ve hayalini kurduğu üniversiteye giden süreç içerisinde doğru tercih listesini hazırlamak isteyenler için YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU, ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE ÜNİVERSİTE PUANLARI haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:10
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ - Lisans ve Önlisans başarı sıralamaları

27 Temmuz'da başlayacak üniversite tercihlerine sayılı bir zaman kala, sınav puanına ve başarı sıralamasına göre tercih yapmak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisi adayı araştırmalara başladı. YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na göre yıllara oranla üniversite başarı sırası ve üniversite puanlarını, kontenjanlarını görüntülemek isteyen adaylar, YÖK tarafından yayınlanan taban ve tavan puanları sorgulamaya koyuldu. İşte 2022 üniversite tercih tarihleri, tercih listeleri ve tercih yaparken kılavuz görevi gören YÖK Atlas'a dair merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU (SİHİRBAZI) NEDİR?

YÖK tarafından geliştirilen ATLAS tercih sihirbazı son 4 yılın öğrenci verilerini derleyerek aday öğrenciye en doğru tercih tahmini sunuyor.

Böylelikle genellikle YKS için kullanılan ATLAS tercih robotu, tercih listenizi hazırlamadan önce önemli bir kılavuz oluyor. Öte taraftan tercihin yanı sıra, bu sistem şehri, lisans veya önlisans bölümlerine ve oranlarına göre başarı sıralamalarını da gösterdiğinden; tercih listesi hazırlarken önemli bir el kitabı haline geliyor.

📝YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS ÖN LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YÖK ATLAS NE İŞE YARAR, YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZINDAN HANGİ BİLGİLERE ERİŞİM SAĞLANIR?

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölüme ve üniversiteye dair detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. İşte YÖK Atlak tercih robotu üzerinde öğrenebileceğiniz bilgiler:

  • Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
  • Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
  • Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
  • Yerleşenlerin geldikleri iller
  • Yerleşenlerin öğrenim durumu
  • Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
  • Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
  • Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
  • Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
  • Yerleşen okul birincileri
  • Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
  • Yerleşen son kişinin profili
  • Yerleşenlerin TYT/AYT net ortalamaları
  • Yerleşenlerin YKS puanları
  • Yerleşenlerin YKS başarı sıraları
  • Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
  • Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
  • Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
  • Yerleşme koşulları

📝YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS ÖN LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılamanın akabinde üniversite tercih tarihleri belli oldu.

Adaylar 2022 YKS tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

📝YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS ÖN LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, yayımlanan kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri tamamlayacak.

Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak ve ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin kendi internet sitesinden ulaşabilecek.

2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecek.

📝YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS ÖN LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

📝YÖK ATLAS LİSANS - ÜNİVERSİTE BAŞARI SIRALAMALARI VE PUANLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

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