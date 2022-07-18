Haberler Haberler ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih ekranı...

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih ekranı...

YKS sınavı ile birlikte milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin tercih ekranını açmasını bekliyor. 2022 yılı üniversite tercihlerinin ne zaman ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:34
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | 2022 Üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite tercih ekranı...

Milyonların gözü ÖSYM'nin açıklayacağı tercih döneminde... YKS sınavına giren öğrenciler, puan ve sıralamasını öğrendikten hemen sonra tercihlerini yapacak. Doğru bölüm ve üniversiteyi ne zaman ve nereden tercih edeceğini merak edenler arama motorlarında detayları araştırıyor. İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları geçtiğimiz yıl 28 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu yıl 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili en net bilgi ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2022 tercih dönemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak. 20 Temmuz'da açıklanması beklenen sonuçların 1 hafta sonrasında tercihlerin alınması bekleniyor. 20 Temmuz- 1 Ağustos tarihleri arasında tercih dönemi başlayabvilir. Konuyla ilgili resmi açıklama için ÖSYM tarafından yapılan duyuruları takip edebilirsiniz.

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