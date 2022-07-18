PlayStation Plus ücretsiz deneme kampanyası başladı!

Teknoloji devi Sony, kısa süre önce aldığı bir kararla PlayStation sahiplerine tercihe göre PlayStation Plus abonelik sistemleri sunmaya başladı.

Bu kampanya kapsamında, PlayStation sahipleri Extra veya Deluxe paketler de satın alabilecekler.

7 GÜNLÜK DENEME SÜRECİ BAŞLADI

PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Deluxe için 7 günlük deneme süreci kampanyasının başlatılmasıyla oyuncular, abonelik paketlerini satın almadan önce kısa bir süreliğine de olsa bu hizmetleri ücretsiz olarak deneyebilecekler.





TÜRKİYE'DE HENÜZ AKTİF DEĞİL

Oyuncuları sevindiren bu gelişme henüz Türkiye'deki PlayStation Plus sahipleri için geçerli değil.





Diğer ülkelerde PlayStation Plus Extra sayfasına girildiğinde ve bir abonelik planı seçildiğinde, paketlerin ilk 7 gün için ücretsiz olduğu görülüyor. Ancak, Türkiye için bu seçenek henüz mevcut değil. Türkiye'deki PlayStation sahiplerinin de yakın bir gelecekte bu kampanyaya dahil olmaları bekleniyor.





SADECE YENİ ABONELER İÇİN GEÇERLİ

Sony'nin başlattığı bu kampanya, yalnızca yeni abone olacak kullanıcıları kapsıyor.

Eğer daha önceden PlayStation Plus aboneliği satın aldıysanız, bu kampanyadan faydalanamıyorsunuz. Üstelik bu kampanya kapsamında PlayStation Plus'ın sunduğu avantajlara, yalnızca 7 günlüğüne de olsa hiçbir ücret ödemeden erişebileceksiniz.

Zira Sony, deneme sürecinde iptal edilen abonelikler için ücret talep edilmeyeceğini açıkça belirtiyor.