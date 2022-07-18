Haberler Haberler KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? KYK borçları hakkında açıklama yapılacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? KYK borçları hakkında açıklama yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde hangi konular var? Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak, KYK kredi borçlarına dair çalışmalar Kabine Toplantısı'ndan sonra mı açıklanacak? İşte Kabine Toplantısı'na dair son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 10:00
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? KYK borçları hakkında açıklama yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ve Kabine'nin gündem maddeleri vatandaşlar sorgulananlar arasında yerini aldı. Bakanlar Kurulunu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağına ve gündemine ilişkin detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı son olarak 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi fakat beklentiler 18 Temmuz Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın yapılması yönünde.

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

KYK KREDİ BORÇLARI KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredilerine dair soruları cevapladı. Merakla beklenen konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun KYK kredi borçları için Kabine Toplantısı için tarih vermesinin ardından, Başkan Erdoğan'dan da açıklama geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız."

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Transfer savaşında 2. randevu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde serinledi
Cimbom'dan 3 bomba birden! Yer yerinden oynayacak
Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI | Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS NE ZAMAN?
KYK BORÇLARI VE FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yıldızına talip var! Beşiktaş'ın yıldızına talip var! 09:40
Crespo'ya talip var! İstenen rakam... Crespo'ya talip var! İstenen rakam... 09:19
Fırtına'da gidecekler netleşti! Fırtına'da gidecekler netleşti! 09:12
Olay sözler! "Neredeyse imkansız" Olay sözler! "Neredeyse imkansız" 08:25
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Daha Eski
Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık 00:05
Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı 00:05
Vida'nın yeni adresi belli oldu! Vida'nın yeni adresi belli oldu! 00:05
Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! 00:05
Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! 00:05
Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... 00:04