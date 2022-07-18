DOLAR NE KADAR OLDU? 18 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

18 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,49 (Alış) - 17,50 (Satış)

EURO: 17,73 (Alış) - 17,75 (Satış)

STERLİN: 20,84 (Alış) - 20,94 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 967,29 (Alış) - 967,45 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.606,00 (Alış) - 1.626,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.201,00 (Alış) - 3.252,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.403,00 (Alış) - 6.480,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.539,00 (Alış) - 6.638,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.12 itibariyle alınmıştır.