Haberler Haberler BEN AFFLECK VE JENNIFER LOPEZ EVLENDİ! | Jennifer Lopez ile Ben Affleck nerede evlendi? Lopez'den duygusal paylaşım...

BEN AFFLECK VE JENNIFER LOPEZ EVLENDİ! | Jennifer Lopez ile Ben Affleck nerede evlendi? Lopez'den duygusal paylaşım...

Oyuncu Ben Affleck ile şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez dünyaevine girdi. Milyonların yakından takip ettiği Lopez, evlilik haberini Instagram'da sevenleriyle paylaştı. Yaptığı paylaşıma milyonlarca beğeni yağan ünlü şarkıcı "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" diyerek adeta aşkını ikan etti. İşte düğüne dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:08 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:15
BEN AFFLECK VE JENNIFER LOPEZ EVLENDİ! | Jennifer Lopez ile Ben Affleck nerede evlendi? Lopez'den duygusal paylaşım...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi, düğünlerine dair detayları sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Lopez, Vegas'ta gerçekleşen nikahlarına dair detayları sevenleriyle paylaştı. İşte Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğününe dair merak edilenler...

JENNIFER LOPEZ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez ile aktör Ben Affleck, Las Vegas'ta evlendi ve Jennifer Lopez, evliliğini Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf ile duyurdu, paylaşımında "Aşk çok güzel. Aşk çok müşfik. Ve anlaşılan o ki aşk sabırlı. Hem de 20 yıl boyunca" diyen Lopez, Affleck ile düğünlerine dair ise şu sözleri söyledi:

"Tam da istediğimiz gibi oldu. Gece Vegas'a uçtuk, evlilik cüzdanı için diğer çiftlerle beraber sıraya girdik, dünyanın düğün başkentinde herkesle aynı yolculuğu gerçekleştirmiş olduk.

Hayal edebileceğiniz en iyi şahitlerle, eski filmden bir elbise ve Ben'in dolabından bir ceket ile küçük bir şapelde kendi yeminlerimizi dile getirdik, hayatımızın sonuna kadar taşıyacağımız yüzüklerimizi birbirimize verdik."

Lopez, Las Vegas'ta evlenmek için kuyrukta bekleyen diğer çiftlerden de yazısında bahsederek, diğer çiftler gibi aşklarının dünya tarafından tanınması için evlendiklerini ifade etti.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ve Nwakaeme bilmecesi sona erdi! Galatasaray derken, o takıma imza atıyor
Benzine 96 kuruş indirim bekleniyor | Bakan Nebati tantanacılara sert çıktı: "Düşüş ivmesini ise göz ardı etmeleri düşündürücüdür"
Beşiktaş'ın yıldızına talip var!
Crespo'ya talip var! İstenen rakam...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURU KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI | Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğukan Sinik'ten transfer sözleri! "Rekorla..." Doğukan Sinik'ten transfer sözleri! "Rekorla..." 11:16
Fenerbahçe'de stopere yeni aday! Fenerbahçe'de stopere yeni aday! 10:56
Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! 1.99'luk yıldız... Aslan'ın stoper hedefi belli oldu! 1.99'luk yıldız... 10:39
Beşiktaş'ın yıldızına talip var! Beşiktaş'ın yıldızına talip var! 09:40
Crespo'ya talip var! İstenen rakam... Crespo'ya talip var! İstenen rakam... 09:19
Fırtına'da gidecekler netleşti! Fırtına'da gidecekler netleşti! 09:12
Daha Eski
Olay sözler! "Neredeyse imkansız" Olay sözler! "Neredeyse imkansız" 08:25
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık 00:05
Aslan'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... Aslan'dan forvet bombası! Seferovic'in ardından... 00:05
Vida'nın yeni adresi belli oldu! Vida'nın yeni adresi belli oldu! 00:05