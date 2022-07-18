Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Temmuz Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Temmuz Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 18 Temmuz Pazartesi 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 18 Temmuz Pazartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz Pazar İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 70.33 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 50.06 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 59,04 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika: Sporting'in yıldızından Beşiktaş'a müjdeli haber! Suudi Arabistan'dan Rachid Ghezzal'a sürpriz teklif...
Bir dönem terör olaylarıyla gündemdeydi! Hakkari Yüksekova'da sıcaktan bunalanlar Avaşin Deresi'nde serinledi
Cimbom'dan 3 bomba birden! Yer yerinden oynayacak
Kartal'a Tarık Tissoudali transferinde rakip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEBBİS ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI | Başöğretmen ve uzman öğretmen eğitimleri ne zaman bitecek?
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK, DGS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS NE ZAMAN?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var?
KYK BORÇLARI VE FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın yıldızına talip var! Beşiktaş'ın yıldızına talip var! 09:40
Crespo'ya talip var! İstenen rakam... Crespo'ya talip var! İstenen rakam... 09:19
Fırtına'da gidecekler netleşti! Fırtına'da gidecekler netleşti! 09:12
Olay sözler! "Neredeyse imkansız" Olay sözler! "Neredeyse imkansız" 08:25
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! Başakşehir'in yıldızı Aslan oluyor! 00:22
Daha Eski
Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık Jesus raporu verdi neşteri vurdu! 3 transfer 6 ayrılık 00:05
Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı Pazarlıklar kıran kırana! Fener o golcüde ısrarcı 00:05
Vida'nın yeni adresi belli oldu! Vida'nın yeni adresi belli oldu! 00:05
Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! Quaresma'dan flaş Jorge Jesus sözleri! 00:05
Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! Nelsson'dan Okan Buruk yorumu! 00:05
Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... Jesus'tan flaş karar! D. Kiev maçı öncesi... 00:04