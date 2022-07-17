KPSS GİRİŞ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI? | KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? - ÖSYM AİS

KPSS giriş belgesi sorgulama ekranı ve ÖSYM'nin KPSS giriş belgelerini ne zaman yayınlayacağı gündemde yerini aldı. KPSS 2022'ye sayılı günler kala, sınava girecek milyonlarca aday sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İşte ÖSYM ais üzerinden erişime açılacak KPSS giriş belgesine dair merak edilenler...

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayınladığından; KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin Temmuz ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

31 Temmuz'da yapılacak KPSS 2022 ilk oturum için giriş belgelerinin 21 Temmuz'da erişime sunulacağı tahmin ediliyor.

KPSS giriş belgeleri yayınlandığında detaylar haberimizde yer alacak.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

2022 KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.