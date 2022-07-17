Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Temmuz Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Temmuz Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 17 Temmuz Pazar 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 11:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 17 Temmuz Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 17 Temmuz Pazar İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 70.61 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 50.23 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 59,2 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni golcü için anlaşma tamam! Alacağı maaş belli oldu...
Beşiktaş'ta yerli stoper operasyonu tamam: Emrecan Uzunhan imzalıyor
Kanarya skorer santrforu bitirmek üzere!
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Kerem ile...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS NE ZAMAN?
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NERDE YAPILACAK?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS GİRİŞ BELGESİ 2022 YAYINLANDI MI?
ADLİ TATİL NE ZAMAN?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız golcü Antalyaspor'a imzayı atıyor Yıldız golcü Antalyaspor'a imzayı atıyor 10:49
Alternatifleri hazır! Kim'in yerine 6 aday Alternatifleri hazır! Kim'in yerine 6 aday 10:28
Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Kerem ile... Yunus Akgün'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! Kerem ile... 10:04
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI CANLI | Türkiye-Sırbistan voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:28
Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları Seferovic'te mutlu son! İşte sözleşme detayları 09:21
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Daha Eski
Okan Buruk'tan transfer sözleri! Okan Buruk'tan transfer sözleri! 01:39
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 01:35
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
"Şampiyon olmak istiyoruz" "Şampiyon olmak istiyoruz" 01:34
Plea yola çıktı Plea yola çıktı 00:48