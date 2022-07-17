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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI | MEB öğretmen alımı ön başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? MEB ATAMA TAKVİMİ 2022

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen atamasının ön başvuruları için geri sayım tamamlandı, binlerce aday ön başvuru tarihlerini ve nasıl başvuru yapacağını araştırmaya başladı. 2022-2023 eğitim-öğretim süreci başlamadan tamamlanacak atamaların ön başvurusuna dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:30
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI | MEB öğretmen alımı ön başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? MEB ATAMA TAKVİMİ 2022

Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı '20 bin öğretmen ataması ön başvurusu ne zaman? MEB öğretmen alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Öğretmen ataması ön başvurusu nasıl yapılır?' sorularının cevabını sorgulamaya başladı. İşte öğretmen ataması ön başvurusuna dair tüm detaylar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurularının başlayacağı tarih ve son başvuru tarihi araştırılmaya başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 2022-2023 yeni eğitim-öğretim yılı öncesi yapılması gereken sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvuru tarihleri belli oldu.18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında kabul edilecek öğretmen ataması ön başvuruları için nefesler tutuldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuruların nasıl yapılacağı araştırılmaya devam ediyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak olan sözlü sınava davet edilmeden önce tamamlanması gereken başvurular, Ek-4 Takvim'de belirtilen tarihler arasında, ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak tamamlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Ön başvurular tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup, adayların belge sunmak, başvuruları onaylatmak ya da herhangi bir sebepten il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne gitmek gibi eylemleri kabul edilmeyecektir. Adaylar, sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN? SONUÇLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında tamamlandıktan sonra MEB tarafından yayınlanan sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, sözlü sınavlar 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğretmen adayları atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 29 Temmuz 2022 tarihinde belli olacak.

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