Haberler Haberler ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? | SSK BAĞKUR 4A - 4B- 4C Temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri ayın kaçında?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? | SSK BAĞKUR 4A - 4B- 4C Temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri ayın kaçında?

Emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başladı, 'zamlı emekli maaşları yatırıldı mı, emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında yatırılacak?' soruları gündemde yerini aldı. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin merakla beklediği emekli maaşı ödeme takvimine dair tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:10
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? | SSK BAĞKUR 4A - 4B- 4C Temmuz ayı emekli maaşı ödemeleri ayın kaçında?

Zamlı emekli maaşlarının Temmuz ayının ilk haftası belli olmasının ardından, maaşların ne zaman ödeneceği merak edilenler arasında yerini aldı, SSK ve BAĞKUR emeklilerine ne zaman ödeme yapılacağı araştırılmaya başladı. İşte 4A - 4B- 4C Temmuz ayı emekli maaşlarına dair merak edilenler...

TEMMUZ AYI ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK? EMEKLİ MAAŞLARI NEYE GÖRE ÖDENİYOR?

Emekli aylıkları SGK Tahsis Numarası özelinde yapılmaktadır ve bu numara her emekliye özel olarak tanımlanmıştır. E-Devlet üzerinden sorgulanabilen SGK tahsis numarası, emekli maaşının ne zaman alınacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağı konusunda da belirleyici olmaktadır.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Devamını Oku BUNU DA OKU

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklilerinin Temmuz ayında alacakları emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.


BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

BAĞKUR emeklilerinin Temmuz ayında alacakları emekli maaşı ödeme tarihleri şöyle:

  • Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

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