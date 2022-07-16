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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? KYK borçları hakkında açıklama yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başladı. Kabine Toplantısı'nın ardından yapılacak açıklama ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, gündemde hangi konular var? Kabine Toplantısı'nda neler konuşulacak, KYK kredi borçlarına dair çalışmalar Kabine Toplantısı'ndan sonra mı açıklanacak? İşte Kabine Toplantısı'na dair son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:40
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? | Kabine Toplantısı gündeminde hangi konular var? KYK borçları hakkında açıklama yapılacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ve Kabine'nin gündem maddeleri vatandaşlar sorgulananlar arasında yerini aldı. Bakanlar Kurulunu'nun toplanması ve Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağına ve gündemine ilişkin detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine Toplantısı son olarak 27 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. Yeni haftada Kabine Toplantısı olup olmayacağına dair resmi açıklama henüz gelmedi fakat beklentiler 18 Temmuz Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın yapılması yönünde.

Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olduğunda detaylar haberimizde yer alacak.

KYK KREDİ BORÇLARI KABİNE'NİN GÜNDEMİNDE!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK kredilerine dair soruları cevapladı. Merakla beklenen konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun KYK kredi borçları için Kabine Toplantısı için tarih vermesinin ardından, Başkan Erdoğan'dan da açıklama geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözleri söyledi:

"İlk Kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız."

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