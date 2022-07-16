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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 16 Temmuz Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 16 Temmuz Cumartesi 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 16 Temmuz Cumartesi barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 16 Temmuz Cumartesi İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 70.86 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 70'in üzerinde... Alibey Barajı yüzde 50.31 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 59,35 doluluk oranına sahip.

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