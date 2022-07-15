YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - YKS sonuçları açıklandı mı? İşte e devlet YKS sorgulama ekranı

YKS, milyonlarca öğrencinin katılımı ile Haziran 2022'de gerçekleştirildi. Sınav TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi. Adaylar gözlerini YKS sonuçlarına çevirdi. Üniversite tercihlerini yapacak olan adaylar YKS sıralamasını öğrenmek istiyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? YKS sonuç ekranı ne zaman açılacak? YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı sonucu öğrenme işlemi ve ÖSYM YKS sınav sonuç ekranı...

📝 YKS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (ÖSYM SONUÇ EKRANI)

YKS, 3 milyon adayın katılımı ile Haziran 2022'de düzenlendi. Milyonlarca öğrenci ve velisi heyecanla AYT, TYT ve YDT sınavlarından gelecek başarılı sonuçları bekliyor. ÖSYM 2022 takvimine göre, YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde açıklanacak.

👉YKS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (TYT, AYT VE YDT)

📌YKS SONUÇLARI HEYECANLA BEKLENİYOR!

3 Milyon adayın katılımı ile gerçekleşen YKS 2022'nin ardından gözler ÖSYM'den gelecek güzel habere çevirildi. YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar TC Kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile 20 Temmuz tarihinden itibaren sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

📊 YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde, 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

❓ YKS PUANI NASIL HESAPLANIR 2022?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

2022-TYT puanının, 2022-YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT'nin katkısı % 40'dır

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimi yıl gerçekleştirilen YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu sene YKS tercihlerinin başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

👉YKS SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN (TYT, AYT VE YDT)

📋 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? NELERE DİKKAT EDİLMELİ? YKS TERCİH REHBERİ...

Üniversite hayalleri kuran 3 milyon adayın merakla beklediği YKS sonuçlarının ardından tercih dönemi gelecek. Birçok kişi hayatının geri kalanına yön verecek üniversiteyi ve doğru bölümü tercih etmek için araştırma yapacak. Üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır. İşte detaylar...

Üniversite tercihleri hakkında her detaya hakim olmak.

Üniversite ve bölüm listesi hazırlamak.

Üniversite tercih fuarlarına gitmek.

Lise rehberlik öğretmenlerinden destek almak.

Üniversiteleri gezmek.

Bölümlerin avantajlarına ve dezavantajlarına göz atmak.

Şehir değiştirmeyi düşünenler için gidilecek şehir ile ilgili bilgi edinmek.

Üniversite tercihini yaparken adayların sıralama ve puanının yetmeyeceği üniversiteleri listeye eklememesi önemlidir. Adayın tercih yelpazesini geniş tutması üniversiteye giriş şansını arttırmaktadır. 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Tüm bu adımları gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyulabilir.

📌 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Üniversite tercihleri, TC kimlik numarası, ÖSYM şifresi ile ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.

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