Haberler Haberler YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YKS sonuçlarına nereden bakılır? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YKS sonuçlarına nereden bakılır? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava giren milyonlarca aday tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM tarafından ilan edilecek TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya devam ederken; YKS sonuçlarına nereden, nasıl bakılacağına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:03 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:20
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 YKS sonuçlarına nereden bakılır? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS sonuçları sorgulama ekranı ve YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yerini aldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS oturumlarının sonuçlarının belli olacağı gün ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılacak? İşte detaylar...

YKS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS SONUÇ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

YKS 2022 SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

YKS'ye giren üniversite adayları, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde, 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

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