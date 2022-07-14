Haberler Haberler TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? | Twitter'a ne oldu, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? -SON DAKİKA

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? | Twitter'a ne oldu, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? -SON DAKİKA

Twitter kullanıcıları siteye girişte erişim problemi yaşamaya devam ediyor ve milyonlarca kişi, 'Twitter çöktü mü, twitter mesajlar bozuldu mu, mesajlar ve tweetler neden gitmiyor?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte son dakika twitter erişim problemine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:20
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ? | Twitter'a ne oldu, tweetler neden yüklenmiyor? Twitter DM çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? -SON DAKİKA

Twitter erişim problemi gündemde yerini aldı, kullanıcılar Twitter'ın çöküp çökmediğini araştırmaya başladı. Twitter direkt mesajlara ve anasayfaya erişim sağlayamayan milyonlarca Twitter kullanıcısı, Twittter'ın ne zaman düzeleceğini sorgulamaya koyuldu. İşte son dakika Twitter erişim sorununa dair detaylar...

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ, TWEETLER NEDEN YÜKLENMİYOR?

Twitter'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kullancısı bulunan Twitter'a girmeyi deneyen vatandaşlar 'yeniden yüklemeyi dene hatası' ile karşılaşıyor. Twitter'ın geçici süreyle çöktüğü bildiriliyor.

TWITTER DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Popüler sosyal medya platformlarından Twitter'da saat 15:00 itibarıyla erişim problemi başladı. Konuya dair resmi bir açıklama gelmedi fakat problemin kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya bombayı patlatıyor! Sörloth ve Belotti derken...
Fenerbahçe transferi duyurdu! Arao sözleşmeye imzasını attı...
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif...
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?
PETSHOPLARDA YENİ DÖNEM: EVCİL HAYVAN SATIŞLARI YASAĞI BAŞLADI!
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2022
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Egonu müthiş oynadı İtalya kazandı! Egonu müthiş oynadı İtalya kazandı! 17:18
F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... F.Bahçe'nin Suarez'e teklifini açıkladı! Dev rakam... 17:12
Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu 16:49
Burak'tan transfer sonrası açıklama! "Sneijder..." Burak'tan transfer sonrası açıklama! "Sneijder..." 16:38
Fırtına sahaya iniyor! Fırtına sahaya iniyor! 16:33
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 16:22
Daha Eski
Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... Kim gidiyor o geliyor! Jesus'un öğrencisi... 16:01
Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! Dünya devi Ahmetcan'ın peşine düştü! 15:34
Fırtına'da yeni sezon mesaisi! Fırtına'da yeni sezon mesaisi! 15:25
G.Saray günü tek idmanla bitirdi! G.Saray günü tek idmanla bitirdi! 15:22
Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... Galatasaray transferde gaza bastı! Teklif... 15:11
Dembele imzayı attı! Dembele imzayı attı! 14:37