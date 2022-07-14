Haberler Haberler ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 MEB il içi tayinlerinin açıklanacağı tarih!

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 MEB il içi tayinlerinin açıklanacağı tarih!

Öğretmenlerin 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz itibarıyla sonlandı, binlerce öğretmen tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İl içi tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihin MEB tarafından ilan edilmesiyle birlikte, gözler takvime çevrildi. Peki, öğretmen il için isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olacak, atamalar ne zaman yapılacak? İşte 2022 MEB il içi atama sonuçlarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 12:40
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN (ATAMA) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2022 MEB il içi tayinlerinin açıklanacağı tarih!

İl içi yer değiştirmelerin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde, eşit puan olması halinde öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verileceği bildirilirken; 2022 il içi tayin sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değişikliği başvularını tamamlayan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek ve sonuçlar 19 Temmuz'da açıklanacak, görevden ayrılma işlemleri ise 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

2022 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME MEB DUYURUSU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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