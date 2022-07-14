Haberler Haberler KYK BORCU SORGULAMA EKRANI - E DEVLET | Öğrenim Kredisi borcu nasıl öğrenilir, KYK kredi borcu geri ödeme nasıl sorgulanır?

KYK BORCU SORGULAMA EKRANI - E DEVLET | Öğrenim Kredisi borcu nasıl öğrenilir, KYK kredi borcu geri ödeme nasıl sorgulanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisinin geri ödemelerinin tutarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci ve mezun öğrenciler konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, KYK borcu nasıl sorgulanır, nasıl ödenir? 'KYK kredi borcum ne kadar, geri ödemesi kaç TL?' sorularının cevabını merak edenler için detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 13:56 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 14:10
KYK BORCU SORGULAMA EKRANI - E DEVLET | Öğrenim Kredisi borcu nasıl öğrenilir, KYK kredi borcu geri ödeme nasıl sorgulanır?

KYK Kredi borcu sorgulama ekranına nasıl giriş yapılacağı ve e-Devlet üzerinden kredi geri ödemesinin nasıl hesaplanacağını merak eden milyonlarca vatandaş KYK kredi ödemelerine dair son gelişmeleri an be an takip ediyor. Peki, KYK kredisi tutarı nasıl sorgulanır, KYK borcu nasıl öğrenilir? İşte KYK kredi borçlarında son durum...

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KYK KREDİ BORCU NASIL SORGULANIR?

KYK kredi borcu olan ve ödeme yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesine bağlanarak borcunu görüntüleyebiliyor.

Platformda, vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme giriş yaptıktan sonra ödemek istenilen taksit ya da taksitleri seçilmesi gerekiyor. İsteğe göre kredi kartı veya banka kartı ile ödemesi kabul ediliyor.

KYK ÖĞRENİM / KATKI KREDİSİ GERİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

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