Haberler Haberler KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR? | COVID -19 belirtileri arasında boğaz ağrısı var mı? Bu belirtiler koronavirüs habercisi olabilir...

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR? | COVID -19 belirtileri arasında boğaz ağrısı var mı? Bu belirtiler koronavirüs habercisi olabilir...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkisini göstermeyi sürdürüyor. Bayram tatilinin ardından görülen vaka artışı, birçok kişinin koronavirüs belirtilerini merak etmesine sebep oluyor. Peki, koronavirüs nasıl anlaşılır? Koronavirüs ile grip arasındaki fark nasıl belli olur? Koronavirüs belirtileri nedir? İşte öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik gibi şikayeti olanları yakından ilgilendiren haberimizin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:15 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:15
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR? | COVID -19 belirtileri arasında boğaz ağrısı var mı? Bu belirtiler koronavirüs habercisi olabilir...

Koronavirüs belirtileri milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Yazın klima ve birçok faktör nedeniyle soğuk algınlığı ve grip belirtileri yaşayan kişilerin koronavirüs olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Peki, koronavirüs belirtileri nedir, grip belirtileri ile Covid-19 belirtilerinin farkı nedir? İşte koronavirüse dair merak edilenler...

GRİP (INFLUENZA) BELİRTİLERİ

  • Yorgunluk
  • Kuru öksürük
  • Kas ağrıları
  • 3-5 gün süren ateş
  • Burun akıntısı
  • Boğaz ağrısı
  • Baş ağrısı

KORONAVİRÜS (COVID-19) BELİRTİLERİ

  • Halsizlik
  • Eklem ağrıları
  • Boğaz ağrısı
  • Baş ağrısı
  • İshal
  • Koku ve tat kaybı
  • Ateş
  • Öksürük
  • Ciltte kızarıklık veya el ve ayak parmaklarında renk değişikliği
  • Kırmızı veya tahriş olmuş gözler

OMİCRON VARYANTININ BELİRTİLERİ

  • Hapşırma
  • Gece terlemesi
  • Tat ve kokunun gitmesi
  • Yüksek ateş
  • Yorgunluk
  • Vücut ağrıları
  • Baş ağrısı

Delta ile Omicron varyantları arasındaki erken semptomlarda, bir testten üç gün sonra net bir fark bulamamıştır. Gözlemlenen ilk beş semptom ise burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı olarak gözlemlenmiştir.

BEL AĞRISI VE BOĞAZDA KAŞINTIYA DİKKAT!
Uzmanlar, omicron varyantının belirtilerine dair açıklamalrda bulunurken; en çok görülen belirtiler arasında bel ağrısı ve boğazda kaşıntı olduğunun altını çizdi.

Bu iki semptom soğuk algınlığında da görüldüğü için omicron ile karıştırılabileceğini ifade eden uzmanlar, kendisinde bu belirtileri gözlemleyen kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna giderek test vermesini öneriyor.

OMICRON VE DELTA VARYANTININ EN YAYGIN SEMPTOMLARI
Omicron varyantında en yaygın semptomların başında, boğazda kaşıntı, burun tıkanıklığı, kuru öksürük ve bel ağrısı geliyor. Özellikle de gece terlemesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, gece uykusunda terleyen kişilerin de mutlaka test yaptırması gerektiği vurguluyor.

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