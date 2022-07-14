DOLAR NE KADAR OLDU? 14 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

14 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,49 - 17,50 (Satış)

EURO: 17,53 (Alış) - 17,55 (Satış)

STERLİN: 20,65 (Alış) - 20,76 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 966,01 (Alış) - 966,19 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.605,00 (Alış) - 1.627,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.201,00 (Alış) - 3.254,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.401,00 (Alış) - 6.484,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.551,00 (Alış) - 6.650,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.12 itibariyle alınmıştır.