Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 14 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 14 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

14 Temmuz Perşembe 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 14 Temmuz Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 07:23
CANLI ALTIN FİYATLARI - 14 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 14 Temmuz Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉14 Temmuz Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 972,37

Gram altın satış: 972,58

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.608,00

Çeyrek altın satış: 1.639,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.206,00

Yarım altın satış: 3.274,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.412,00

Tam altın satış: 6.529,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.568,00

Cumhuriyet altını satış: 6.667,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.579,00

Ata altın satış: 6.729,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Temmuz Perşembe günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisi ile nefes kesti! Zehra Çilingiroğlu denizde poz vermeye doyamadı!
Bodrum'da 75 bin TL'lik kriz çıktı! Rus güzelle, Türk sosyete birbirine girdi
Ismael yeni sezon için kadrosunu netleştiriyor!
Mohamed'e Toulouse talip! İşte istenen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?
DOLAR NE KADAR OLDU?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına A Spor'da! Fırtına A Spor'da! 06:25
G.Saray Gineli orta saha için devrede! G.Saray Gineli orta saha için devrede! 00:53
F.Bahçe bir transferi daha açıkladı! F.Bahçe bir transferi daha açıkladı! 00:34
F.Bahçe milli futbolcuyu resmen duyurdu! F.Bahçe milli futbolcuyu resmen duyurdu! 00:34
Buruk istedi yönetim harekete geçti! Buruk istedi yönetim harekete geçti! 00:33
Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer 00:33
Daha Eski
F.Bahçe'de yıldız oyuncu antrenmanda yer almadı! F.Bahçe'de yıldız oyuncu antrenmanda yer almadı! 00:33
Okan Buruk açıklamalarda bulundu! Okan Buruk açıklamalarda bulundu! 00:33
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:33
Marcao'dan sonra bir bomba daha! Sevilla peşinde Marcao'dan sonra bir bomba daha! Sevilla peşinde 00:32
G.Saray'dan tatsız prova! G.Saray'dan tatsız prova! 00:32
Shamar Nicholson'un menajerinden açıklama! Shamar Nicholson'un menajerinden açıklama! 00:32