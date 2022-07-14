Haberler Haberler 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2022 | Bayraklı, dualı ve resimli en güzel 15 Temmuz mesajları - Facebook, Instagram, Twitter

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2022 | Bayraklı, dualı ve resimli en güzel 15 Temmuz mesajları - Facebook, Instagram, Twitter

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü sebebiyle günün anlam ve önemini hatırlamak, hatırlatmak ve yakınlarına 15 Temmuz'da en güzel mesajı göndermek isteyen milyonlarca vatandaş, 15 Temmuz fotoğraflarını ve 15 Temmuz resimli mesajlarını araştırmaya başladı. Facebook, Twitter ve Instagram'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik günü mesajları paylaşmak isteyenler için vatanı sevgisi içeren bayraklı, dualı 15 Temmuz resimli mesajları ve sözleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 17:20
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2022 | Bayraklı, dualı ve resimli en güzel 15 Temmuz mesajları - Facebook, Instagram, Twitter

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde en anlamlı, dualı ve bayraklı 15 Temmuz mesajı paylaşmak isteyen milyonlarca vatandaş, en güzel ve en duygusal 15 Temmuz mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümünde kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'ne özel en anlamlı mesajlar ve sözler...

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.
15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

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