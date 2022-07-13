DOLAR NE KADAR OLDU? 13 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

13 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,4348 (Alış) - 17,4495 (Satış)

EURO: 17,5641 (Alış) - 17,5873 (Satış)

STERLİN: 20,6961 (Alış) - 20,7999 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 968,95 (Alış) - 969,12 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.603,00 (Alış) - 1.618,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.197,00 (Alış) - 3.235,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.393,00 (Alış) - 6.454,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.532,00 (Alış) - 6.631,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 13.51 itibariyle alınmıştır.