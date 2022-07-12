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İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? İşsizlik maaşı hesaplama!

İŞSİZLİK MAAŞI - Asgari ücret 2022 oranının belli olmasının ardından işsizlik maaşlarında da güncelleme oldu. Asgari ücretin 5 bin 500 lira olmasının ardından en yüksek işsizlik maaşı da 5 bin 123 liraya çıktı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022 Salı 09:37
İŞSİZLİK MAAŞI 2022 NE KADAR? İşsizlik maaşı hesaplama!

İŞSİZLİK MAAŞI - Asgari ücret 2022 oranının belli olmasının ardından işsizlik maaşlarında da güncelleme oldu. Asgari ücretin 5 bin 500 lira olmasının ardından en yüksek işsizlik maaşı da 5 bin 123 liraya çıktı. En düşük işsizlik maaşı ise 2 bin 581 lira oldu. 2021 yılında en düşük işsizlik maaşı bin 420, en yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 840 liraydı.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?
İşsizlik ödeneği, çalıştığı süre boyunca sigortalı olup işten çıkartılanlara yasada belirtilen şartlara uymaları halinde işsiz kaldıkları tarihten itibaren en fazla 10 ay süreyle verilen bir ödenektir. Her işsiz kalan bu maaştan faydalanamaz, belirli şartları vardır.

İşsizlik maaşı şartları:

  • 👉Çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması
  • 👉Hizmet akdinin sonra ermesinden önce 120 gün çalışmış olması
  • 👉Hizmet akdinin sonlandırılmasından önce son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması
  • 👉Hizmet akdinin sona ermesinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine müracaat etmesi ya da online olarak bu başvuruyu gerçekleştirmesi
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