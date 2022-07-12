DOLAR NE KADAR OLDU? 12 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

12 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,2354 (Alış) - 17,2521 (Satış)

EURO: 17,5377 (Alış) - 17,5622 (Satış)

STERLİN: 20,4335 (Alış) - 20,5360 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 968,59 (Alış) - 968,78 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.593,00 (Alış) - 1.618,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.180,00 (Alış) - 3.243,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.361,00 (Alış) - 6.462,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.508,00 (Alış) - 6.607,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 14.30 itibariyle alınmıştır.