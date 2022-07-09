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KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR? | Kurban eti ne zaman buzluğa konur, ne kadar bekletilir?

Kurban Bayramı sebebiyle taze et tüketiminin artmasıyla, kesme işleminin tamamlanmasının ardından kurban etinin tüketilip tüketilemeyeceği araştırılmaya başladı. Kurban etinin, kurbanlık kesildikten sonra nasıl dinlendirileceği, kaç saat sonra yenileceği ve ne zaman buzluğa konulacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İşte kurban eti tüketimine dair bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:10
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR? | Kurban eti ne zaman buzluğa konur, ne kadar bekletilir?

Kurban etinin kesilme işleminin ardından nasıl tüketileceği ve kaç saat sonra yenilebileceği gündemde yerini aldı. Özellikle bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan kavurmanın ne zaman yapılabileceği ve etin yıkanıp yıkanmayacağı merak edilmeye başladı. İşte Kurban Bayramı'nda taze et tüketimine dair bilinmesi gereken önemli detaylar ve kurban etini dinlendirmenin püf noktaları...

KURBAN ETİ NASIL DİNLENDİRİLİR, KAÇ SAAT DİNLENDİLMELİ?

Dinlemeyen etler, daha sonra çözüldüğünde sert ve yemesi zor hale gelir. Bu nedenle kurban eti, en az 6 saat dinlendirilse de aslında en sağlıklısı 24 saat yani 1 gün dinlendirilmesidir. Kesildikten birkaç saat içinde yenilmemesi gerekir.

Kesim alanından kanlar içinde gelen etlerin mutlaka hava alan bir kapta 4-5 saat veya mümkünse 1 gün dinlendirilip, etin yemeklik parçalanmasından evvel 40 dereceye kadar olan vücut ısısını 14 dereceye düşürmek önemlidir.

Lokum kıvamında et pişirmenin püf noktalarından biri budur.

Etin ısısının düşmesi için üstü kapatılmadan bekletilmelidir fakat bu sürede, etin böcek ve sineklerden korunmasına da dikkat edilmelidir.

Kurban eti buzdolabının normal kısmında en fazla 5-6 gün saklanabilirken, daha uzun saklamak için mutlaka dondurucu kısmı kullanılmalıdır.

Birkaç gün içerisinde dondurucuya konulmayan ve tüketilmeyen etler, kokmaya ve yeşillenmeye başlar. Böyle bir durumla karşılaştığınızda etin bozulan kısımları kesilerek atılmalı ve tüketilmemelidir. Diğer et türlerine göre daha çabuk bozulan kıyma, buzdolabında en fazla 3 gün bekletilmelidir.

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KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kurban eti, steril ortamda kesilmelidir.

Kesilen etlerin yıkanması ise sakıncalı bir durumdur çünkü etin ıslak kalması, bakterilerin kısa sürede çoğalmasına neden olur ve bu kötü sonuçlar doğurur, saklanacak kurban etinin kısa sürede bozulmasına neden olur.

Bu yüzden eti yıkamak yerine yüksek ısıda pişirerek tüketebilir; eğer yıkamakta ısrarcıysanız yıkadıktan sonra hemen pişirip tüketmelisiniz.

KURBAN ETİ NE ZAMAN DOLABA KONUR?

Kırmızı et sindirimi en zor olan yiyeceklerden biridir ve kesimden sonra birkaç saat içerisinde et yemek hazımsızlık, şişkinlik başta olmak üzere mide problemlerine yol açmaktadır. Bu nedenle, kurban etini kesildiği gün pişirmek yerine buzdolabında bir gün dinlendirilmelidir.

Et dinledirildikten sonra tüketim şekline uygun paketlenerek derin dondurucuya konulabilir.

Et, uygun koşulların sağlanmasının ardından buzdolabında 6 ay bekletilebilir. Bu nedenle, her kullanımında tüketilecek kadarının çıkarılması önerilir.

Çözülen etin tekrar dondurulması ise sağlık açısından oldukça zararlıdır ve zehirlenmelere yol açabilir. Pişirmeden önce etin oda sıcaklığına getirilmesi etin daha yumuşak olmasını sağlamaktadır.

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