Haberler Haberler Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Arefe günü marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK...

Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Arefe günü marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK...

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala birçok kişi arama motorlarında merak ettikleri detayları araştırıyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda marketlerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
Kurban Bayramı'nda marketler çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda marketler açık mı? Arefe günü marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK...

Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda ve arefe günü zincir marketlerin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda marketler açık mı 2022? Bayram ve arefe günü marketler çalışıyor mu, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda birçok market normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye değişmektedir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

BİM'in Kurban Bayramı'nın 1. ve 2. günü kapalı olması bekleniyor.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 marketin Kurban Bayramı'nın birinci gününde kapalı olması bekleniyor. 2. gün ve 3. gün hizmet vermeyi sürdürmesi beklenmekte.

ŞOK MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketin Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor.

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