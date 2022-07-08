Haberler Haberler Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala birçok kişi arama motorlarında merak ettikleri detayları araştırıyor. Özellikle Kurban Bayramı'nda kargo firmalarının çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mı? 2022 Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 13:00
Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Son yıllarda artan e-ticaret oranı ile birlikte kargo sistemi de en çok kullanılan sistemler arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2022? Bayram ve arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

2022 Kurban Bayramı'nda birçok kargo firması hizmet vermeyecek. Arefe günü ise 09:00 ile 12:30 arasında dağıtımlar yapılacak. Kargo firmaları dağıtımlarına 13 Temmuz'da başlayacak.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta şoke eden Muleka gerçekleri! İmzadan bir gün önce...
Jorge Jesus'un istediği Sergio Oliveira Galatasaray ile imzalayacak!
Girişimler hızlandı! F.Bahçe'ye 22'lik kanat geliyor
Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kurban Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu?
AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI
Kurban eti nasıl pay edilir?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor Dortmund ile hazırlık maçı yapacak! Antalyaspor Dortmund ile hazırlık maçı yapacak! 12:50
Jesus'a sert eleştiri! "Yanlış yerde oynattı" Jesus'a sert eleştiri! "Yanlış yerde oynattı" 12:36
Mounir Chouiar Başakşehir’de Mounir Chouiar Başakşehir’de 12:07
Kazımcan Karataş: Taraftarımız bize güvensin Kazımcan Karataş: Taraftarımız bize güvensin 11:54
Oliveira'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu! Oliveira'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu! 11:34
Anadolu Efes Krunoslav Simon'a veda etti Anadolu Efes Krunoslav Simon'a veda etti 11:29
Daha Eski
İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı! İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı! 11:16
Guanyu Zhou'dan kazana açıklaması! "Nasıl kurtulacağımı bilmiyordum" Guanyu Zhou'dan kazana açıklaması! "Nasıl kurtulacağımı bilmiyordum" 11:13
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı 11:08
Girişimler hızlandı! F.Bahçe'ye 22'lik kanat geliyor Girişimler hızlandı! F.Bahçe'ye 22'lik kanat geliyor 11:06
Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun! Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun! 11:06
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Formula 1'de sıradaki durak Avusturya 11:03