Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 2022 Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?

Kurban Bayramı geldi çattı. İslam alemi için oldukça önemli olan Kurban Bayramı'nda ve arefe günü kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Son yıllarda artan e-ticaret oranı ile birlikte kargo sistemi de en çok kullanılan sistemler arasında yer aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı 2022? Bayram ve arefe günü kargolar çalışıyor mu, tatil mi?

KURBAN BAYRAMI'NDA KARGOLAR AÇIK MI?

2022 Kurban Bayramı'nda birçok kargo firması hizmet vermeyecek. Arefe günü ise 09:00 ile 12:30 arasında dağıtımlar yapılacak. Kargo firmaları dağıtımlarına 13 Temmuz'da başlayacak.