Haberler Haberler AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI | AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Telafi bütünleme sınav sonuç sorgulama...

AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI | AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Telafi bütünleme sınav sonuç sorgulama...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Öğrencilere sevindirici haber geldi. 8 Temmuz'da erişime açılan sınava çok sayıda katılım oldu. Sınav sonuçları büyük heyecanla bekleniyordu. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 İÜ AKSİS AUZEF telafi bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 11:31
AUZEF BÜTÜNLEME SONUÇLARI | AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Telafi bütünleme sınav sonuç sorgulama...

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları açıklandı mı? sorusu birçok arama motorunda ve sosyal medyada araştırılıyor. 8 Temmuz'da düzenlene telafi bütünleme sınavı ardından sonuçlar için bekleyiş başlamıştı. Peki, AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli Öğrencilerimiz, Telafi Sınavı (Bütünleme) sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR? AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

👉 AUZEF sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarına erişmek için tıklayın.

Sınav sonuçlarınızı sisteme giriş yaptıktan sonra kontrol edebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den bomba transfer! Milli futbolcuyla anlaşma sağlandı...
İstanbul Havalimanı'nda 'bayram tatili' rekoru: Bin 422 uçuş 230 bin yolcu
Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun!
Fırtına'nın yıldızını Ronaldo transfer etmek istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kurban eti nasıl pay edilir?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı! İşte Olcay Şahan’ın yeni takımı! 11:16
Guanyu Zhou'dan kazana açıklaması! "Nasıl kurtulacağımı bilmiyordum" Guanyu Zhou'dan kazana açıklaması! "Nasıl kurtulacağımı bilmiyordum" 11:13
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan bayram mesajı 11:08
Girişimler hızlandı! F.Bahçe'ye 22'lik kanat geliyor Girişimler hızlandı! F.Bahçe'ye 22'lik kanat geliyor 11:06
Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun! Ismael'den oyuncularına: Acımasız olun! 11:06
Formula 1'de sıradaki durak Avusturya Formula 1'de sıradaki durak Avusturya 11:03
Daha Eski
TFF maçlarda oynanacak resmi futbol topunu açıkladı TFF maçlarda oynanacak resmi futbol topunu açıkladı 10:49
Fırtına'nın yıldızını Ronaldo transfer etmek istiyor! Fırtına'nın yıldızını Ronaldo transfer etmek istiyor! 10:46
Göztepe'den yerli transfer hamlesi Göztepe'den yerli transfer hamlesi 10:32
Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig'den talip var Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig'den talip var 10:05
G.Saray'da Sörloth iddiası heyecan yaratmıştı! Açıklama geldi G.Saray'da Sörloth iddiası heyecan yaratmıştı! Açıklama geldi 10:02
Dani Alves'in yeni takımı belli oldu Dani Alves'in yeni takımı belli oldu 09:51