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E-BORDRO YAYINLANDI MI? TEMMUZ 2022 E DEVLET E BORDRO SORGULAMA

2022 yılı Temmuz ayı zammı ile memur maaşlarında yüzde 41,69 artış yapılmış ve kamu görevlilerine yapılan enflasyon zammının ardından zamlı maaşların 8 Temmuz'da hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı. İlgili kesimin merakı ettiği ve araştırdığı konulardan biri de e-Bordro konusu... Peki, 2022 Temmuz ayı e-bordro yayınlandı mı? Zamlı memur maaşı bordoları ne zaman yayınlanır? e-Devlet Bordro sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 16:30 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 17:00
E-BORDRO YAYINLANDI MI? TEMMUZ 2022 E DEVLET E BORDRO SORGULAMA

2022 Temmuz zammının belli olmasının ardından, memurlar zamlı maaşları beklemeye başladılar. Kurban Bayramı öncesi maaşların erken verileceğinin açıklanması ile birlikte de gözler e-Bordro'ya çevrildi. Peki, 2022 Temmuz ayı e-bordro yayınlandı mı? İşte yanıtı...

E-BORDRO YAYINLANDI MI?

Memur maaşları her ay olduğu gibi Temmuz ayında da 15'inde yatırılacaktı ancak Kurban Bayramı vesilesiyle 2022 Temmuz zamlı maaşları 8 Temmuz'da verilecek. e-Devlet üzerinden erişime açılan memur maaşı bordroları ise maaş gününden bir gün önce yayınlanıyor. Dolayısıyla Temmuz maaşı e-Bordro'nun da gün içinde yayınlanması bekleniyor.

E-BORDRO SORGULAMA | E DEVLET E BORDRO GÖRÜNTÜLEME

Maaş bordroları is e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama linki üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra e-Bordro sorgulama sayfası üzerinden ilk adım olarak 'Yıl Seçiniz' butonunu kullanarak görüntülemek istediğiniz yılı seçin. Ardından 'Ay Seçiniz' butonu üzerinden de görüntülemek istediğiniz bordro döneminin ayını seçiniz. Son olarak 'Sorgula' butonunu kullanarak bordronuzu sorgulayabilirsiniz.

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