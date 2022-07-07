Haberler Haberler DOLAR NE KADAR OLDU? 7 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 7 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları araştırılırken altın piyasalarındaki son durum da araştırma konularının başında geliyor... Peki, 7 Temmuz 2022 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatlarınde değişim yaşandı mı? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 12:11 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 12:30
DOLAR NE KADAR OLDU? 7 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

7 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,2842 (Alış) - 17,2917 (Satış)

EURO: 17,6412 (Alış) - 17,6679 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,6241 (Alış) - 20,7275 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 968,59 (Alış) - 968,76 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.598,00 (Alış) - 1.616,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.208,00 (Alış) - 3.255,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.378,00(Alış) - 6.587,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.538,00 (Alış) - 6.636,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.00 itibariyle alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Marcao Sevilla'da! Yılan hikayesine dönen transfer gerçekleşti | İşte bonservis bedeli
Kataloglu fuhuş çetesinden şok detaylar çıktı! Erkekleri 3 kategoriye ayırmışlar... "Zengin ama keko..."
F.Bahçe'den Pezzella hamlesi! İstenen bonservis...
Gudjufi kampta neden yer almadı? Sebebi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SIRIUS GÜNEŞ KAVUŞUMU NEDİR, NELER OLUR? Kassandra 6 Temmuz 2022 Sirius-Güneş kavuşmasında olacakları açıkladı!
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can Eğribayat kararı taraftarı kızdırdı! İrfan Can Eğribayat kararı taraftarı kızdırdı! 12:19
TFF duyurdu! Tüm liglerde... TFF duyurdu! Tüm liglerde... 11:38
F.Bahçe'de flaş ayrılık! F.Bahçe'de flaş ayrılık! 11:18
G.Saray'dan TFF'ye mektup! F.Bahçe... G.Saray'dan TFF'ye mektup! F.Bahçe... 11:15
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu 11:10
F.Bahçe'ye 'yıldız' göndermesi! F.Bahçe'ye 'yıldız' göndermesi! 11:08
Daha Eski
F.Bahçe'den Pezzella hamlesi! İstenen bonservis... F.Bahçe'den Pezzella hamlesi! İstenen bonservis... 10:50
TFF'den yabancı kuralı açıklaması! TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 10:35
Gudjufi kampta neden yer almadı? Sebebi... Gudjufi kampta neden yer almadı? Sebebi... 10:06
F.Bahçe ve G.Saray Belotti'nin peşinde! Önceliği... F.Bahçe ve G.Saray Belotti'nin peşinde! Önceliği... 09:56
Jesus'tan Fenerbahçe'ye Benfica planı! İsmail... Jesus'tan Fenerbahçe'ye Benfica planı! İsmail... 09:29
Anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam Anlaşma tamam! İşte ödenecek rakam 08:48