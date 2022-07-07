DOLAR NE KADAR OLDU? 7 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

7 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,2842 (Alış) - 17,2917 (Satış)

EURO: 17,6412 (Alış) - 17,6679 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,6241 (Alış) - 20,7275 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 968,59 (Alış) - 968,76 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.598,00 (Alış) - 1.616,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.208,00 (Alış) - 3.255,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.378,00(Alış) - 6.587,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.538,00 (Alış) - 6.636,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.00 itibariyle alınmıştır.