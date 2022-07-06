Haberler Haberler TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Kurban Bayramı tekbiri nasıl getirilir, anlamı nedir? | DİYANET 2022

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Kurban Bayramı tekbiri nasıl getirilir, anlamı nedir? | DİYANET 2022

Teşrik tekbirinin ne zaman başlayacağı ve nasıl getirileceği birçok kişi tarafından merak ediliyordu ve Diyanet Başkanlığı konuya dair açıklama yaptı. Böylece teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği belli oldu. Peki, teşrik tekbiri nedir, nasıl söylenir? İşte Kurban Bayramı teşrik tekbirine dair merak edilenler ve teşrik tekbirinin anlamı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Kurban Bayramı tekbiri nasıl getirilir, anlamı nedir? | DİYANET 2022

Teşrik tekbirinin başlayacağı ve biteceği tarih merak edilenler arasında yerini aldı. Gözler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya çevrildi. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), kurban bayramının arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler olmasıy sebebiyle, teşrik tekbiri getirmek isteyen vatandaşlar için merak edilenler haberimizde...

TEŞRİK TEKBİRİ: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ ANLAMI: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

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TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

Hz. Peygamberin (s.a.v.), kurban bayramı arifesinde sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez.

KURBAN TEKBİRİ DEĞİŞİR Mİ?

Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir. (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir.

Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim'e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa "Allahüekber" denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

Şâfiîler ayrıca buna, "Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd; Allāhüekber kebîren ve'l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ" lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, "Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü'd-dîne ve lev kerihe'l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir. (Şirbînî, I, 315).

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