DOLAR NE KADAR OLDU? 6 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

6 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,21 (Alış) - 17,22 (Satış)

EURO: 17,66 (Alış) - 17,67 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,56 (Alış) - 20,66 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 978,76 (Alış) - 978,91 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.607,00 (Alış) - 1.627,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.208,00 (Alış) - 3.255,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.489,00 (Alış) - 6.587,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.564,00 (Alış) - 6.663,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 11.45 itibariyle alınmıştır.