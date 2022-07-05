Haberler Haberler KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Kurban kesme ibadetini yerine getirecek milyonlarca Müslüman, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar araştırmaya başladı. Kurban kesilirken ya da keserken okunması gereken dualar ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek 2022 Kurban Bayramı'nda yapılacak kurban ibadetine ve okunacak dualara dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 15:50
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI

Kurban kesiminde okunması gereken dualar ve anlamları, kurban kesen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Birlik, beraberliğin arttığı ve sofraların bereketlendiği Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıklar için okunacak dua ve duaların anlamı haberimizde...

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KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUALAR VE YAPILMASI GEREKENLER

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

  • "Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

  • "Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

  • "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd"

Türkçesi:

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmalıdır.

Kurban kesen kişinin Allah'a şükür amaçlı 2 rekat namaz kılması büyük sevaptır. Namazdan sonra bir dua okunmalıdır. Kurban duası Arapçası okunurken duanın anlamını ve derinliğini bilmek maneviyatı güçlendirir.
Dileyenler kurban kesilene kadar Yasin-i Şerif de okuyabilir.

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUALAR:

"Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım. Şu mübarek Bayram sabahında huzuruna geldik. Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk. Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz. Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!"

"Ya Rabbi! Kıldığımız namazları, "Kurban Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amelimiz olan kurbanlarımızı, okuduğumuz Kur'anları, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!"

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

  • "Bilmillahirrahmanirrahim, Allahümme minke ve leke salatî nusukî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbil-Alemine lâ şerike lehu ve bizalike Umirtu ve ene mine`l-müslimîn." (En'âm, 6/79)

Türkçesi:

"Ey Rabbim bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirimim eşi benzeri olmayan âlemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım. "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

KURBAN KESİLİRKEN NE YAPILMALI, NERELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban kesiminde dua okunması, hayvanın yüzü ve ayaklarının kıbleye gelecek şekilde yatırılmasının ardından yapılmalıdır. Hayvanın sağ arka ayağının serbest bırakılması, diğer üç ayağının bağlanması gerekir. Ardından kişi de kıbleye karşı durarak, kurban kesiminde okunması gereken duayı okumalıdır.

Okunan dua ve ayetlerin ardından, kurban kesim işlemlerine başlanır.

Kurbanı kesmeden önce Kurbanı kesecek olan kişinin "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirmesi ve "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek kesime hazırlanması da son derece önemlidir.

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