E- OKUL GİRİŞ | e Okul VBS lise tercih ekranı - LGS 2022 tercihleri nasıl yapılır? MEB e- Okul öğrenci girişi tercih listeleri ve yüzdelik dilimler

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden lise tercih listesini oluşturmak isteyen binlerce öğrenci, nasıl LGS tercihi yapacağını ve e-Okul girişi yaptıktan sonra lise tercihi için izlemesi gereken adımları araştırmaya başladı. İşte e-Okul VBS üzerinden MEB lise tercih ekranına dair merak edilenler...

E-OKUL LİSE MERKEZİ VE YEREL YERLEŞTİRME TERCİH LİSTESİ

e-Okul sistemi üzerinden giriş yaparak 2022 Lise merkezi ve yerel yerleştirme tercih listelerine ulaşabilirsiniz.

Tercih rehberine giriş yaparak okulların kontenjan ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyebilirsiniz.

E OKUL GİRİŞ EKRANI NASIL AÇILIR?

LGS tercihi yapmak isteyen adaylar, e-Okul sistemine T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilir.

E-OKUL - VBS LİSE TERCİH EKRANI GİRİŞİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

2022 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

2022 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÜZDELİK DİLİM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI

2022 YILI YEREL YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

2022 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme,Sınavsız ve Pansiyonlu Okullara Bireysel Tercih Başvuru Giriş Ekranı