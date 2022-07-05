DOLAR NE KADAR OLDU? 5 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

5 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 16,96(Alış) - 16,97 (Satış)

EURO: 17,50 (Alış) - 17,51 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,39 (Alış) - 20,49 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 982,68 (Alış) - 982,86 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.609,00 (Alış) - 1.625,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.213,00 (Alış) - 3.251,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.426,00(Alış) - 6.478,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.540,00 (Alış) - 6.639,000 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.13 itibariyle alınmıştır.