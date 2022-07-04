Haberler Haberler SİGARAYA ZAM GELDİ! | Temmuz ayında sigaraya ne kadar zam geldi, sigaralar kaç para oldu? - TEMMUZ AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

SİGARAYA ZAM GELDİ! | Temmuz ayında sigaraya ne kadar zam geldi, sigaralar kaç para oldu? - TEMMUZ AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Sigaraya gelen yeni zammın ardından, sigara kullanan vatandaşlar sigaraya ne kadar zam geldiğini ve güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. 2022 yılının başından itibaren 3 kez zamlananan tütün ürünlerinin fiyatlarında yaşanan toplam 8 liralık artışın ardından, 4. artış da Temmuz ayında yaşandı ve sigaralara 2 lira zam geldi. Altı ayda 10 TL'lik bir artış yaşanırken; JTI, BAT ve Philip Morris sigaralarının ne kadar olduğu merak edilenler arasında yerini aldı. İşte sigara satış fiyatlarında Temmuz ayı güncel listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:00
SİGARAYA ZAM GELDİ! | Temmuz ayında sigaraya ne kadar zam geldi, sigaralar kaç para oldu? - TEMMUZ AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2022

Temmuz ayıyla birlikte 2022 4. zammıyla toplamda 10 TL'lik bir artış yaşayan sigara satış fiyatlarının ardından, vatandaşar sigara satış fiyatlarının ne kadar olduğunu ve Temmuz ayında sigaraya ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte sigara zammında son dakika gelişmeleri ve güncel sigara satış fiyatlarında son durum...

TEMMUZ AYINDA SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ? KAÇ TL ZAM YAPILDI?

Temmuz ayı itibarıyla JTI, BAT ve Philip Morris sigaralarına 2 TL zam daha geldi ve 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren zamlı satış fiyatları geçerli oldu. İşte gelen zammın ardından güncel sigara fiyatları...

SİGARADAKİ ÖTV ORANI ARTIŞI

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL'ye çıkarıldı.

Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

SON SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının akabinde, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşanmıştı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 29,50 TL olarak belirlenmişti.

4 Temmuz 2022'den itibaren 2 TL'lik bir artış daha yaşayan sigara fiyatlarıyla birlikte en ucuz sigara 27.50 TL olurken; en pahalı sigara 31.50 TL oldu.

TEMMUZ AYI ZAMLI SİGARA SATIŞ FİYATI LİSTESİ 2022

  • Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
  • Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
  • West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
  • Imperial Classic Red - 28,00 TL
  • Marlboro Roll 50: 29,00 TL
  • Marlboro Edge: 29,00 TL
  • Marlboro Touch: 30,00 TL
  • Marlboro: 31,00 TL

  • Parliament: 31,50 TL
  • L&M: 27,50 TL
  • Muratti: 29,00 TL
  • Muratti BLU: 28,00 TL
  • Lark: 28,00 TL
  • Chesterfield: 27,50 TL
  • Winston: 29 TL
  • Camel: 28 TL
  • LD: 27,5 TL
  • Kent Slims: 29 TL

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