DOLAR NE KADAR OLDU? 4 TEMMUZ 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

4 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 16,8144 (Alış) - 16,8231 (Satış)

EURO: 17,5546 (Alış) - 17,5694 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,3245 (Alış) - 20,4265 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 977,16 (Alış) - 977,34 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.600,00 (Alış) - 1.616,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.194,00 (Alış) - 3.232,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.388,00 (Alış) - 6.441,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.518,00 (Alış) - 6.616,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12:10 itibariyle alınmıştır.