Haberler Haberler Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Her 6 ayda bir memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti Ocak-Haziran dönemi için 55 bin 194 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen kişiler yeni fiyat üzerinden başvurularını yapacak. Memur maaşlarına gelen yüzde 41,69'luk zamla birlikte bedelli askerlik ücretleri de bu orana göre yeniden belirlenecek. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Zam sonrası bedelli askerlik kaç TL oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 19:30
Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Her 6 aylık periyotlar halinde memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti Ocak-Haziran döneminde 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı. Temmuz ayı enflasyon farkına göre memur maaşlarına yüzde 41,65 oranında zam yapıldığı duyurulurken kısa süre içerisinde yeni bedelli askerlik ücretinin açıklanması bekleniyor.

2022 BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için kaç lira olacak sorusu merak ediliyor. Bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memura yapılacak olan zam oranı 41,65 olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın kısa süre içerisinde Temmuz-Aralık ayı içerisinde uygulanacak olan bedelli askerlik ücretini açıklaması bekleniyor.

MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Ocak-Haziran dönemi için uygulanan bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak uygulanmıştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 İÇİN ZAM YOLDA

Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı.

Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.

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