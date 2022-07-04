BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Kurban Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2022

SON DAKİKA | Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2022 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair detaylar...

2022 KURBAN BAYRAMI İLE ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Kurban Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan RecepTayyip Erdoğan, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili görüş bildirmedi.

2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

2022 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.

DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

İzmir - Çeşme Otoyolu

İzmir - Aydın Otoyolu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)

Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)



ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER