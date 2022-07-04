Haberler Haberler BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Kurban Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2022

BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Kurban Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2022

Kurban Bayramı süresince köprü geçişlerinin ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram tatilini sevdiklerinin yanına giderek ya da farklı bir tatil rotası belirleyerek değerlendirmek isteyenler, '2022 Kurban Bayramında köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz mi? Arife günü köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?' sorularının cevabını arama motorlarında sorguluyor. İşte Kurban Bayramı'nda otoyol ve köprü geçişlerine dair merak edilen son dakika açıklamaları....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 09:10
BAYRAMDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ OLACAK MI? | Arife günü ve Kurban Bayramı'nda yollar bedava olacak mı? - Köprü ve otoyol ücretleri 2022

SON DAKİKA | Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Bayramda şehir değiştirmek isteyenler ve tatil planı yapanlar 'Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2022 köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dair detaylar...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? | İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 KURBAN BAYRAMI İLE ARİFE GÜNÜ KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞLERİ ÜCRETSİZ OLACAK MI?

Kurban Bayramı sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan RecepTayyip Erdoğan, köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili görüş bildirmedi.

RADAR CEZASI NE KADAR? Devamını Oku BUNU DA OKU
47/1-b trafik cezası nedir, ceza puanı kaç, nasıl itiraz edilir? Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar? Trafik cezası itiraz için gerekli belgeler... Devamını Oku BUNU DA OKU
Araç sahipleri dikkat, tarih verildi! Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

2022 AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ

İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

2022 OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.
DEVLETİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • İzmir - Çeşme Otoyolu
  • İzmir - Aydın Otoyolu
  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Eski adıyla Boğaziçi Köprüsü)
  • Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
  • Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
  • Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
  • Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)


ÖZEL ŞİRKETLERİN İŞLETTİĞİ OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER

  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
  • Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu
  • Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu
  • Avrasya Tüneli
  • Osmangazi Köprüsü
  • Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
  • Ankara - Niğde Otoyolu

DİĞER
Son dakika: Sevilla derken Marcao'ya sürpriz teklif geldi! Galatasaray'ın orta sahasına Süper Lig'in yıldızı...
Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, tatil için Yunanistan'dan sonra Marmaris'e gitti: Evlilik iddiaları arttı
Fırtına stoper tekliflerine yanıt bekliyor
Belotti heyecanı! F.Bahçe transferde yalnız kaldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KURBANLIK NASIL SEÇİLİR?
İL İL KURBAN FİYATLARI 2022
DİYANET 2022 KURBAN FİYATLARI NE KADAR?
2022 KURBANLIK FİYATLARI
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu Milliler Akdeniz Oyunları'nda zirvedeki yerini korudu 08:48
Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! Djokovic ile Jabeur çeyrek finalde! 01:14
Fenerbahçe'den Isco'ya teklif Fenerbahçe'den Isco'ya teklif 00:48
Devler galip Devler galip 00:38
Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... Jesus o konudan rahatsız! Oyun sisteminde... 00:29
Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler Transferde flaş gelişme! İstanbul'a geldiler 00:07
Daha Eski
Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı Beşiktaş'tan bir hamle daha! O tarih ortaya çıktı 00:07
Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden... Jesus istedi yönetim alıyor! 3 transfer birden... 00:06
Flaş Arda Güler sözleri! "Onunla konuşacağım ve..." Flaş Arda Güler sözleri! "Onunla konuşacağım ve..." 00:06
Galatasaray'a Botheim transferinde rakip çıktı Galatasaray'a Botheim transferinde rakip çıktı 00:04
12 Dev Adam rahat kazandı! 12 Dev Adam rahat kazandı! 00:03
661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu! 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon belli oldu! 00:03