Haberler Haberler ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilir?

ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Öğrenci affının ne zaman çıkacağı ve kimleri kapsayacağı araştırılmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz." açıklamalarında bulunmasının ardından binlerce vatandaş, öğrenci affının çıkacağı tarihi arama motorlarında sorgulamayı sürdürürken öğrenci affına dair son gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 12:36 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 13:10
ÖĞRENCİ AFFI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK? | Öğrenci affı nedir, kimleri kapsayacak? Öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Öğrenci affına dair çalışmaları başlatan YÖK'ten yeni açıklamalar beklenirken; 'öğrenci affı kimleri kapsayacak, öğrenci affından kimler yararlanabilir, şartları neler? Öğrenci affı ne zaman çıkacak?' sorularının cevabı ise merak edilenler arasında yer alıyor. İşte öğrenci affında son durum...

ÖĞRENCİ AFFI NEDİR?

Çeşitli sebeplerle üniversiteyi bırakan öğrenciler, öğrenci affı ile birlikte yeniden okula dönme şansına sahip oluyor. İlk olarak 2018 yılında hayata geçirilen uygulamaya dair yeni çalışmalar devam ediyor.

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR? KİMLER ÜNİVERSİTEYE GERİ DÖNEBİLİR?

2018 yılındaki öğrenci affı kapsamında, "terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler" bu aftan yararlanamamıştı.

Şartlar belli olduktan sonra, yapılan açıklamaların akabinde detaylar haberimizde yer alacak.

2022 ÖĞRENCİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci affı ile ilgili kritik açıklamada bulundu. Öğrenci affını müjdeleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tamamlanan çalışmaların ardından, teklif TBMM'den geçti, konuya dair detayların paylaşılmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

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