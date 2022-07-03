Haberler Haberler DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercihi nasıl yapılır? - ÖSYM DGS 2022 SONUÇ EKRANI

DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercihi nasıl yapılır? - ÖSYM DGS 2022 SONUÇ EKRANI

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen DGS, bu yıl da binlerce adayın katılımıyla gündemde yerini aldı. DGS'ye giren adaylar, DGS 2022 sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı'ndan aldığı puana göre iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlayacak adaylar tercih işlemlerini yaparak üniversite okumaya hak kazanacak. İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı ve DGS 2022 tercih işlemlerinin başlayacağı tarihe dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 08:20 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 08:40
DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercihi nasıl yapılır? - ÖSYM DGS 2022 SONUÇ EKRANI

3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS 2022'de binlerce aday, üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak için yeterli puanı almayı hedefliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak edilenler arasnda yer alıyor. Peki, 2022 DGS ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte DGS'ye dair merak edilenler...

DGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 DGS sonuçları 12 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından yapılacak resmi açıklamanın akabinde, DGS tercih dönemi belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.

DGS KONU DAĞILIMLARI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

  • Sözcüğün Anlamı
  • Gerçek Anlam
  • Mecaz Anlam
  • Terim Anlam
  • Soyut – Somut Anlam
  • Nitel – Nicel Anlam
  • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
  • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
  • Eş anlamlı Sözcükler
  • Yakın Anlamlı Sözcükler
  • Karşıt Anlamlı Sözcükler
  • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
  • Söz Sanatları
  • Benzetme (Teşbih)
  • Eğretileme (İstiare)
  • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
  • Değinmece (Kinaye)
  • Dokundurma (Tariz)
  • Mübalağa (Abartma)
  • Dolaylama
  • Güzel Adlandırma
  • Somutlama
  • Söz Öbekleri
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • İkilemeler
  • Pekiştirmeler
  • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

  • Cümlenin Yorumu
  • Cümle Vurgusu
  • Yakın Anlamlı Cümleler
  • Cümlenin İletisi
  • Cümle Analizi
  • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
  • Kesin Yargı
  • Cümlenin Yapısı
  • Eksiltili Cümleler
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Cümlenin Anlamı
  • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

  • Öyküleyici Anlatım
  • Betimleyici Anlatım
  • Açıklayıcı Anlatım
  • Tartışmacı Anlatı
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Benzetme
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

  • Paragrafın İçeriği
  • Paragrafta Konu
  • Paragrafta Başlık
  • Paragrafta Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
  • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
  • Paragrafın Yapısı
  • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

  • Çıkarım Soruları
  • Sıralama Soruları
  • Yer-Konum Bildiren Sorular
  • Yer-Yön Bildiren Sorular
  • Özne-Nesne İlişkili Sorular
  • Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme
  • OBEB-OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyon
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Tablo - Grafik Yorumlama
  • Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları

  • Açılar - Üçgenler
  • Geometrik Kavramlar
  • Açılar
  • Üçgenler
  • Üçgen Çeşitleri
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Pisagor Teoremi
  • Öklid Bağıntıları
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Çokgenler - Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
  • Deltoid
  • Çember - Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Çemberde Benzerlik
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Denklemleri
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Küre

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