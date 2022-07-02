HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Memur ve emekli enflasyon farkı ve ek zammı ne zaman belli olacak?

2022 yılının ilk 6 aylık enflasyon farkının ortaya çıkaracak Haziran ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Memur ve emekli zammında enflasyon farkının ne kadar olacağı araştırılırken; TÜİK'in ne zaman açıklama yapacağı merak ediliyor. İşte Haziran ayı enflasyonuna ve Temmuz zamlarına dair merak edilenler...

TÜİK HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her ayın 3'ünde bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklayan TÜİK, Haziran ayı verilerini, 3 Temmuz'un Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 4 Temmuz Pazartesi günü açıklayacak.

Böylece, 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon verileri belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklı zammında enflasyon farkının ne kadar olacağı, açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranının akabinde belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama nezdinde, ortaya çıkan enflasyon farkına ek zam yapılacağından; Başkan Erdoğan'ın yapılacak zam miktarını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının yeni tutarları belli olacak.

4 Temmuz Pazartesi günü içinde, emekli ve memur maaşları da netlik kazanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK, BU AY ZAMLI MAAŞ ÖDENECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, Temmuz ayında ödenecek maaşların zamlı olarak hesaplara aktarılacağı ilan edilmişti.

4 Temmuz Pazartesi günü belirlenecek zamlı maaşların ardından, zamlı maaşlar Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.