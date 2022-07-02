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DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI? Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam gelecek, Temmuz ayında zamlı mı ödenecek?

Altı ayda bir enflasyon farkına göre zamlanan yetim ve dul maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başladı. En düşük emekli maaşında taban fiyat belirlenmesinin ardından, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca vatandaş, 'yetim aylığı ne kadar olacak, dul maaşına ne kadar zam gelecek? Dul ve yetim aylığına yapılacak zam Temmuz ayında yatırılacak mı? Dul ve yetim aylığı kaç para olacak?' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte dul ve yetim aylığında ara zam sonrası belirlenecek tutarlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:50
DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU, ZAMLANDI MI? Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam gelecek, Temmuz ayında zamlı mı ödenecek?

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak ara zamla birlikte, dul ve yetim maaşı alanların da aylıklarında artış yaşanacak ve zamlı maaşlar Temmuz ayı itibarıyla Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçecek. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, ne kadar zamlanacak? 2022 yılı dul ve yetim maaşlarına dair merak edilenler haberimizde...

DUL VE YETİM AYLIKLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur, işçi, emekli ve asgari ücretlinin maaşına zam geleceğine dair yapılan resmi açıklamanın ardından, sosyal yardım ödeneklerinde de artışa gidileceği kesinleşti. Buna göre Temmuz ayından itibaren dul ve yetim aylıklarında yaşanacak artış; TBMM'de kabul edilen yasaya göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte merak edilenler arasında yerini aldı.

En düşük emekli maaşına gelen zam doğrudan dul ve yetim maşlarını da etkilediğinden; 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak emekli zammıyla birlikte yetim ve dul maaşları da belli olacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayında yapılacak ara zamla birlikte zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde aylıkların yatacağı kesinleşti.

DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Dul ve yetim maaşına internetten online olarak başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.

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Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?
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