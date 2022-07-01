TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Türkşeker 195 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Türkşeker A.Ş, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapılacağını sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden yayımladı. Birçok farklı alanda kadro dağılımı gerçekleşirken ÖSYM üzerinden kabul edilecek ve . KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'na göre yapılacak personel alımının detayları sorgulanmaya başladı. İşte Türkşeker personel ilanına dair detaylar...

TÜRKŞEKER PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM Başkanlığı'nın https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, 399 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak alım için başvurular ÖSYM üzerinden kabul edilecek.

Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM sitesi üzerinden, ÖSYM profiline giriş yaptıktan sonra, Başvuru Sürecindekiler sekmesindeki KPSS-2022/1 TERCİH bölümüne girerek kılavuz üzerinden tamamlayabilir.

BAŞVURU EKRANI - TÜRKŞEKER

TÜRKŞEKER PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Türkşeker personel alımı başvuruları 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

TÜRKŞEKER PERSONEL KADRO DAĞILIMI NASIL?

Türkşeker tarafından alınacak 195 personelin kadro dağılımı: