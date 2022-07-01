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TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Türkşeker 195 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Türkşeker A.Ş. 195 personel alımı yapacağını ilan etmesinin ardından, ÖSYM üzerinden kabul edilecek başvurunun şartları ve tarihleri araştırılmaya başladı. Peki, Türkşeker personel başvurusu ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? Türkşeker personel alımına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 12:40
TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI BAŞVURU | Türkşeker 195 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları ve tarihleri nedir?

Türkşeker A.Ş, merkez ve taşra teşkilatlarda istihdam edilmek üzere 195 personel alımı yapılacağını sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden yayımladı. Birçok farklı alanda kadro dağılımı gerçekleşirken ÖSYM üzerinden kabul edilecek ve . KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'na göre yapılacak personel alımının detayları sorgulanmaya başladı. İşte Türkşeker personel ilanına dair detaylar...

TÜRKŞEKER PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu'nun ÖSYM Başkanlığı'nın https://osym.gov.tr internet adresinde yayımlandığı belirtilen açıklamada, 399 sayılı KHK çerçevesinde yapılacak alım için başvurular ÖSYM üzerinden kabul edilecek.

Türkiye Şeker Fabrikalarında çalışmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM sitesi üzerinden, ÖSYM profiline giriş yaptıktan sonra, Başvuru Sürecindekiler sekmesindeki KPSS-2022/1 TERCİH bölümüne girerek kılavuz üzerinden tamamlayabilir.

BAŞVURU EKRANI - TÜRKŞEKER

TÜRKŞEKER PERSONEL BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Türkşeker personel alımı başvuruları 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

TÜRKŞEKER PERSONEL KADRO DAĞILIMI NASIL?

Türkşeker tarafından alınacak 195 personelin kadro dağılımı:

  • 4 bilgisayar mühendisi
  • 2 yazılım/bilgisayar mühendisi
  • 10 çevre mühendisi
  • 7 elektrik mühendisi
  • 22 elektrik-elektronik mühendisi
  • 1 endüstri mühendisi
  • 10 inşaat mühendisi
  • 3 kimya mühendisi
  • 25 makina mühendisi
  • 1 metalurji mühendisi
  • 42 ziraat mühendisi
  • 8 bilgisayar işletmeni
  • 3 avukat
  • 57 memur

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