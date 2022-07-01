SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam mı geldi, ne kadar zam geldi? - GÜNCEL SİGARA FİYATLARI - SON DAKİKA

Sigara fiyatlarında yaşanması beklenen artışın detayları araştırılmaya başladı. Temmuz ayında sigara zam geleceğine dair iddialar sosyal medyada gündeme gelirken; sigara kullanan milyonlarca vatandaş, sigaraya ne kadar zam geleceği ve güncel sigara fiyatları merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 sigara fiyatlarında ve sigara zammında son dakika gelişmeleri...

SİGARAYA 9 TL ZAM GELDİ Mİ, SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sosyal medyada gündeme gelen iddialarla birlikte binlerce sigara kullanıcısı sigara fiyatlarına gelen zammın detaylarını inceliyor.

İddiaya göre, JTI, BAT ve Philip Morris sigaralarına 2 TL zam daha geldi ve 1 Temmuz itibarıyla sigara satış fiyatları değişti.

Detaylar ve açıklamalar haberimizde yer alacak.

Ayrıntılar geliyor...

SİGARADAKİ ÖTV ORANI ARTIŞI NE ZAMAN FİYATLARA YANSIYACAK?

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL'ye çıkarıldı.

Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

SON SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının akabinde, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşanmıştı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL olarak belirlenmişti.

Satış listesi güncel fiyatları paylaşıldığında detaylar haberimizde yer alacak!

SİGARA SATIŞ FİYATI LİSTESİ 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Marlboro: 29,00 TL